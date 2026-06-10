El divertido regalo de Marc Giró a Enric Auquer por su pasión por los bidés: "¿Quién no va a querer un culito limpio?"

Después de charlar sobre 'Ravalear', la nueva serie que aborda crudamente el problema de la especulación inmobiliaria, Enric Auquer sorprende al destapar una de sus mayores aficiones: pasar largas horas en el baño, donde se siente "agustito y recogido".

Las casas pueden tener balcón, terraza o ser auténticos palacios, pero lo que nunca puede faltar es un bidé. Y es que tanto Marc Giró como Enric Auquer aseguran ser fieles defensores de este elemento.

El actor reconoce que uno de sus sitios preferidos de la casa es el baño. Allí hace "crucigramas, estudia guiones y prepara personajes". Tanto le gusta que, cuando tiene tiempo libre, puede pasar varias horas encerrado. "Si no tengo nada que hacer, me paso cuatro horas por la mañana. Si tengo algo que hacer, me levanto y me voy. Pero si tengo el día ocioso, me paso el día en el baño. Me siento muy recogido y muy a gustito", explica el catalán..

Consciente de esta pasión compartida, el presentador de laSexta le entrega un inesperado regalo al actor: un bidé portátil. "¡Esto en el culito y venga! ¿Quién no va a querer un culito limpio?", bromea Marc Giró.

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