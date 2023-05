En su recorrido por su barrio de la infancia, Rosa López recuerda cómo en su currículum para entrar en Operación Triunfo puso que era de otro pueblo: "Puse que era de Armilla, que hablaba inglés, que tocaba el piano... todo era muy idílico y no tenía nada que ver". "Me encanta que estemos aquí hoy porque si me muero me muero tranquila", afirma la cantante, que destaca que quiere que la gente sepa de dónde viene.

"Es agridulce porque me da mucha rabia que mi sueño empezara en esta zona y que acaben pasando muchos años y que tenga que volver ahora", reconoce Rosa López, que afirma que era una cuenta pendiente que tenía. "Era por una buena causa y yo luchaba por ese sueño que empezó aquí", explica Rosa López sobre por qué mintió sobre su pueblo.