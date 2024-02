El martes a partir de las 22:30 horas Máximo Huerta se sincera con Albert Espinosa en el arranque de la segunda temporada de El camino a casa. Un programa repleto de emoción como el increíble momento en el que Rosa López confesó uno de sus grandes arrepentimientos.

La artista volvió a su colegio para recorrer muchos años después los pasillos del centro y reencontrarse con Concha, una antigua profesora. Después de que ambas se fundieran en un gran abrazo, Rosa López habló claro sobre su juventud.

"No paro de pensar en lo que me arrepiento de no haber sido buena estudiante. Era muy mala estudiante y con la 'buenura' no se va a ningún lado", aseguró.

Por su parte, su antigua profesora destacó que siempre fue "buena gente" y "noble".

Además, ambas recordaron un viaje de estudios. "Fue una semana, ¿no? Estuve una semana sin tirarme un pedo", bromeó Rosa López entre risas y luego aclaró sus palabras. "Perdonadme que sea tan maleducada, fue por vergüenza, estaba Enrique y de él estábamos enamoradas todas las niñas", relató.

