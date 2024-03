David Bustamante visita junto a Albert Espinosa su instituto en San Vicente de la Barquera, Cantabria. Allí, el cantante se reencuentra con un profesor muy especial. "Es una persona que sabe el cariño, respeto y admiración que le tengo", afirma Bustamante, que destaca que, para él, "fue una persona brillante e inspiradora". Por otro lado, su profesor saca del armario el expediente escolar del artista, un momento que Albert Espinosa aprovecha para leer sus notas.

"Me gustó tanto 3º de la ESO que decidí quedarme tres cursos hasta que me fui a trabajar", reconoce Bustamante, que, sin embargo, pide a Albert Espinosa que no enseñe su expediente por Daniella, su hija con Paula Echevarría: "Escúchame que tengo una hija y le he dicho que sacaba todo sobresalientes". "Que me hundes", insiste David Bustamante a Albert Espinosa, quien, al leer las notas del cantante, no puede evitar soltar: "Esto es muy fuerte, tenemos un problema".

Y es que el propio cantante le responde totalmente sincero: "A ver si te crees que me fui a trabajar a la obra porque era una eminencia estudiando". Incluso, el cántabro protagoniza un divertido momento, que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia, al querer cortar este trozo de programa para que no se emita y así que su hija no pueda verlo: "Esto va todo fuera".