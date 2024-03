David Bustamante finaliza con Albert Espinosa su camino a casa en la puerta del piso donde creció con su familia en San Vicente de la Barquera, Cantabria. "Estaba toda la pared escrita", recuerda David Bustamante al llegar al edificio donde vivía y que cuando se hizo famoso en Operación Triunfo terminó lleno de pintadas de amor hacia el cantante. Incluso, desvela que le robaron "las plantas y el felpudo" del descansillo de su casa.

Además, cuando el cantante llega hasta el descansillo lee una pintada escrita con llaves en la puerta de la que era su casa en la que pone: "Te queremos, Busta". "A mí me alucinaba, a mi madre no le hacía gracia", reconoce el artista, que hace una bonita reflexión acordándose de cómo fue su infancia en el interior de esa casa. "Lo más grande que he conseguido ha sido nacer en esta familia", afirma David Bustamante, que destaca que ahí se atrevió "a soñar" con ser quien es en la actualidad.