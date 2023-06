Todos lo conocemos como Pocholo, pero en realidad su nombre es José María Martínez-Bordiú. Echando la vista atrás, él mismo confiesa a Albert Espinosa cuál fue el origen de su apodo.

"Mi madre, a los 18 años fue a una fiesta a Madrid, mi padre la vio y le dijo que se iba a casar con ella dentro de nada. Se casó con ella y la dejó embarazada", recuerda.

Su madre contrajo hepatitis y durante el embarazo se la transmitió a él: "La aguja que le dieron a ella, que se hervía en una cazuelita de hierro, tenía hepatitis porque estaba mal hervida. Le dio hepatitis y me la pasó a mí".

"Yo nací de siete meses y en esa época tenía que ir un señor a pedir leche a otras madres porque no había leche en polvo, ni nada". Así fue, decían: 'Está pocho, está pocho... Pocholo, que no me lo ha quitado nadie".

"Es precioso", responde Albert Espinosa al tiempo que añade que él también estuvo "pocho".