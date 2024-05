Ana Peleteiro se sinceró como nunca y habló con Albert Espinosa de su historia: "No me acuerdo de absolutamente nada, pero a mí me abandonaron. Mi madre dio a luz y me dejó en 'menores'".

En este sentido, la deportista se abrió en canal: "La adopción ha sido algo que siempre he sabido, solo hay que verme. Mis padres son blanco y yo soy negra. Aquello no había manera de camuflarlo. Yo soy muy curiosa, siempre lo pregunté y siempre se me contó con naturalidad".

Además, Ana Peleteiro destacó que, al respecto, no tiene "ningún dolor". Además, hizo públicas las palabras de su madre en su primer encuentro. "Mi madre me dijo que me cogió en brazos y fue como si me hubiera tenido en la barriga nueve meses".

"Forma parte de mi historia y si tengo la personalidad que tengo es por eso, tanto para bien como para mal", añadió.

Además, subrayó que sus padres llevaban siete años esperando en el sistema de adopción y que una familia la rechazó "porque no era blanquita del todo".

Ana Peleteiro también reconoció que nunca ha buscado a sus padres biológicos: "Me siento tan completa y tan plena... siempre he sido la más pequeña, la favorita de mis abuelos, aunque mis primos se piquen".

Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Camino a Casa.