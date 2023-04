Luis Tosar ha acudido al plató de El Hormiguero, donde Pablo Motos le ha ensañado un vídeo suyo que "es la hostia". "Tú no lo has visto", explica el presentador al actor, que se muestra muy sorprendido con las palabras de Motos y reconoce que no sabe de lo que le está hablando.

Y es que el jueves 4 de mayo se estrena 'El camino a casa', un programa de laSexta conducido por Albert Espinosa y producido por la productora de Pablo Motos, que realiza otros programas además de 'El Hormiguero' como 'El Desafío'. En el programa aparecerán caras tan conocidas como la del propio Luis Tosar, quien visitará junto a Espinosa su colegio, donde recordará sus inicios en el teatro. El actor se emociona al encontrarse con su "capitana" y profesora que le enseñó el amor por el teatro. "Ahí tuve claro que quería dedicarme a la actuación", confiesa Luis Tosar en el programa .

"Es una persona muy importante porque marcó mi vida claramente", reconoce el actor a Pablo Motos la ver las bonitas imágenes del reencuentro con su profesora de Literatura.