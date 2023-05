Jesulín aún tiene lágrimas en los ojos por la emoción de reencontrarse con uno de sus maestros de la escuela y volver a ver unas fotos que el docente todavía conserva de su paso por el colegio. Sin embargo, el extorero y su compinche, Albert Espinosa, no pierden la oportunidad de negociar la calificación de un antiguo trabajo de clase, pues no llegó a obtener el sobresaliente.

"Yo creo que fue un notable", asegura don Tomás. El presentador de 'El camino a casa' sorprende a su compañero de viaje con el mural que le hizo merecedor de aquella nota. "¡Atiza!", exclama el profesor. Él recordaba perfectamente que era un 7 y así se demuestra en el póster.

El pequeño 'Jesuli' dibujó a su profesor, a sus padres y a la chica que le gustaba, motivo por el que su amigo 'Espi' no está de acuerdo con el criterio del profesor. "¿Solo un 7, don Tomás?", se queja ante el maestro, que accede a subirle la nota a un 9. Pero Jesulín tampoco está de acuerdo. "¡Y que no me pone el 10 por nada! ¡Qué 'joé'!", lamenta.

"Bueno, un 9'5", presiona Albert. Don Tomás vuelve a aceptar. "Pero hazle el redondel, que sino parece que lo he puesto yo", le pide su alumno con gracia. "No cambia", ríe el docente.