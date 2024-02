El camino a casa vuelve este martes a las 22:30 horas con una segunda temporada que contará con Máximo Huerta en su primer programa. El escritor vivirá junto a Albert Espinosa momentos tan emocionantes como los que protagonizó Jesulín de Ubrique durante la primera temporada.

El torero tuvo un bonito reencuentro con don Tomás, su profesor en el colegio. "Los últimos años ya empezaste a faltar, pero cuando venías y salías al patio iban todos los críos de preescolar detrás cantando 'Jesulín, Jesulín, las orejas son pa' ti'", rememoró su maestro.

Además, explicó que ahí Jesulín ya comenzó a pedir a los docentes que le permitiesen no salir al patio durante el recreo.

El profesor no dudó en sacar unas fotografías que tenía del torero durante su paso por el colegio, provocando que Jesulín no pudiese contener las lágrimas al ver una de ellas. "Veo a mi hijo aquí", reconoció. Una instantánea que don Tomás no dudó en regalarle.

