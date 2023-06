La primera etapa de Ana Peleteiro en atletismo estuvo lejos de triple salto. No fue hasta que una chica a la que ganaba en todo, salvo en triple salto, le ganó en una competición. "Me ganó y me tocó el ego brutal", confiesa.

Fue entonces cuando le dijo a su entrenador que quería hacer triple salto, mejorando un metro en su salto solo en su primera competición. En Oviedo, se convirtió en campeona de España en salto de longitud y en triple salto.

En el Estadio Municipal de Atletismo Ana Peleteiro Brión, Albert Espinosa cuenta la emotiva historia de su "último baile a dos piernas" con una enfermera que también hacía triple salto. "Me dijo que el primer salto era a la pata coja, verás cuánto salto. Fue muy emocionante", recuerda.