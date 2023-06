Ana Peleteiro recuerda en el programa El camino a casa cómo fue su infancia. "A mí me abandonaron, y eso te crea... Separarte de tu madre al nacer...", reflexiona junto a Albert Espinosa. "Por lo que yo sé, que es poco, mi madre dio a luz y me dejó en Menores", relata.

Sin embargo, asegura que fue un hecho que marcara su vida ya que siempre supo que era adoptada. "Nunca se me ha escondido. O sea, solo hay que verme, mis padres son blancos y yo soy negra", explica.

La deportista olímpica, ganadora de una medalla olímpica en Tokio 2020, ha recordado que sus padres le hablaron "con naturalidad" sobre estas circunstancias, por lo que no tiene "dolor". Desvela, además, que su madre adoptiva suele recordarle cómo fue el día que la cogió en brazos por primera vez: "Fue como si te hubiese tenido en la barriga nueve meses", relata.

"Creo que si a día de hoy tengo la personalidad que tengo, a lo mejor es por eso, tanto para bien como para mal", reflexiona la atleta, quien desvela además que hubo una familia que rechazó adoptarla. "Llamaron a una familia antes que a ellos -sus padres-. No me quisieron porque les dijeron que no era blanquita del todo", rememora, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.