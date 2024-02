La atleta Ana Peleteiro fue una de las protagonistas de la primera temporada del programa El camino a casa, de Albert Espinosa. En éste, la atleta la confesaba cómo supo que era adoptada y algunos de los episodios más desagradables que sufrió por este motivo.

"Mi madre dio a luz y me dejó en Menores. La adopción ha sido algo que siempre he sabido, nunca se ha escondido: mi padres son blanco y yo soy negra. No había manera de camuflar eso", bromeaba Peleteiro.

"Siempre se habló con naturalidad de ese tema". Es más, contaba entonces que estaba embarazada entender a su madre cuando decía: "Cuando te cogí en brazos fue como si te hubiera tenido dentro nueve meses", se emocionaba.

Ellos, sus padres adoptivos, llevaban esperando para ser padres unos 7-9 años, en el sistema de adopción, pero antes que a ellos llamaron a otra familia "que no me quisieron porque no era blanquita del todo", confiesa a Espinosa.

Confiesa además que nunca ha buscado a sus padres biológicos porque "me siento completa y plena en mi familia, nunca me han echo de menos, sino alrevés: siempre he sido la de más. La favorita de mis abuelos, aunque mis primos se piquen", se reía Peleteiro. En el video podemos ver al completo este momento.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de El camino a casa, con Ana Peleteiro, programa que laSexta emitió el pasado mes de junio de 2023.