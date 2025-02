"Si te tengo de jefa, te pido la baja voluntaria": el duro enfrentamiento entre dos empresarios en Batalla de restaurantes

Alberto Chicote busca en Badajoz el mejor cerdo ibérico, visitando cuatro restaurantes con sus respectivos chefs y propuestas: Manuel Gómez, propietario y cocinero de 'Koru'; Carmen González, propietaria y gerente del restaurante 'Bohemia'; Iván Gallego, gerente del 'Mellow'; y Andrés Fernández, dueño y camarero de 'Tierra nuestra'.

Carmen e Iván protagonizan una tensa discusión sobre el espacio de 'Koru', que deja alucinado a Alberto Chicote. "Tu visión como empresaria la entiendo", explica Iván, que critica que Carmen defiende el, para él, poco espacio que hay entre las mesas: "Para ti, una mesa más es un ticket más de venta al final del día, yo tengo otra visión". "Nuestra visión es que yo tengo que pagar las nóminas y tú las recibes", responde rotunda Carmen a Iván, que contesta en el vídeo principal de esta noticia: "Nuestra visión se diferencia en que yo trabajo con mis trabajadores y creo que tú no has puesto un lavavajillas en mucho tiempo". "Pero, ¿os conocíais de antes?", pregunta Alberto Chicote alucinado por la lluvia de 'zascas' entre los hosteleros, que desmienten conocerse.

"A lo mejor te ha parecido que si estoy arreglada no puedo trabajar", responde rotunda Carmen a Iván, al que insiste en el vídeo principal de esta noticia: "Soy capaz de ser rubia, ir en tacones y trabajar". "No tiene nada que ver eso, me estás dejando a mí como que no tengo visión empresarial, quizá no la tengo porque soy un currante más", afirma el gerente del 'Mellow' a la propietaria de 'Bohemia', que se defiende: "Y yo también, los empresarios somos currantes también".