Da comienzo el tercer programa de Batalla de restaurantes, que en esta ocasión se desarrolla en Menorca. En este capítulo, cuatro establecimientos medirán sus fuerzas para competir por el título al mejor restaurante y la mejor caldereta de langosta de la zona.

Alberto Chicote ya está impaciente por conocer al primer participante, pero antes de presentarlo, nos ofrece algunos detalles sobre él. "Dice que cuando viaja, no visita museos, no. Visita restaurantes. Así que vamos a ver si su restaurante no termina siendo un cuadro", bromea el popular presentador.

Él es Jordi Pons Villalonga, tiene 41 años y es propietario y gerente de Sa Fonda de Fornells. "Sa Fonda es un restaurante familiar. Nosotros defendemos la cocina menorquina, la de las abuelas", cuenta él mismo en su vídeo de presentación mientras nos muestra las espectaculares vistas a mar de las que pueden disfrutar sus comensales.

"Tenemos la suerte de poseer el primer restaurante de Menorca donde se creó la caldereta de langostas", afirma, no sin dejar antes un recadito a sus rivales. "Yo soy cocinero y soy muy exigente. Me gustan las cosas bien hechas", les avisa.