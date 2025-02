"¿Qué tiene la maricona que a todas horas llora que llora por los rincones?": la actuación de Juan Carlos, de La Sal y el Son, para Alberto Chicote

Entre decoraciones de feria y de Semana Santa, los restauradores de Batalla de restaurantes Málaga prueban la carta de La Sal y el Son sin saber que la comida viene con espectáculo. El artista encargado de amenizar este momento no es otro que Juan Carlos, socio de José Carlos, quien, de buenas a primeras se arranca a cantar.

"Esto lo vamos a sacar ya, porque con esto vamos al estrellato", anuncia el concursante de este programa disputado en Málaga. "¿Qué tiene la 'maricona' que a todas horas llora que llora por los rincones? ¡Hala, maricones!", entona Juan Carlos su particular versión de 'La Zarzamora', mientras Victoria, de Sacaba Mar, toca las palmas.

A pesar de mostrarse entusiasmada durante la 'actuación', frente a las cámaras y lejos de la mirada de su contrincante, Victoria manifiesta tener otra opinión: "Yo no volvería, porque no es el ambiente que a mí me gusta, que yo respeto, respeto todo, y además, me parece genial", asegura.