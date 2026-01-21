El propietario de Dehesa el Saler, tras ver sus puntuaciones: "Me pondría un 14, habéis ido a cuchillo"

Alfonso Montilla recibe con sorpresa las puntuaciones finales de su restaurante 'Dehesa el Saler' en Batalla de Restaurantes. Las críticas apuntan a la paella y a detalles en el servicio.

Llega el esperado momento de las valoraciones finales para Alfonso Montilla, director y copropietario de 'Dehesa el Saler', en Batalla de Restaurantes. Después de un recorrido lleno de críticas, Alfonso, confiado, se adelanta a decir que se "pondría un 14". Sin embargo, al levantar la campana que esconde las puntuaciones, se lleva una gran sorpresa: su restaurante aprueba por los pelos con un 5.

"Me han ido algunos a cuchillo", comenta Alfonso, visiblemente sorprendido, al ver que en la categoría de paella obtiene un 3,7. Iris Peralta, de 'Mikkonos Beach Club', no tarda en explicar por qué el plato no ha convencido: "Cuando salió, el garrofón no estaba, quisiste arreglarlo y fue peor el remedio que la enfermedad".

Además, Iris critica otros detalles del restaurante, como el "carrito del pan" con un solo camarero sirviendo, algo que no le parece adecuado para el volumen de trabajo en la zona: "Con el volumen que trabajas, no puedes tener un empleado dedicado únicamente al pan". "Me cuesta creer que eso ocurra", añade con escepticismo.

A pesar de las sorpresas y las críticas, 'Dehesa el Saler' aprueba, pero con una puntuación que deja claro que los detalles son importantes y que los pequeños fallos no pasan desapercibidos.

