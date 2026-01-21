Ahora

ACCIDENTE DE RODALIES EN CATALUÑA

Teléfonos de atención a familiares de Renfe: 900 101 660

Valoración final

El propietario de Dehesa el Saler, tras ver sus puntuaciones: "Me pondría un 14, habéis ido a cuchillo"

Alfonso Montilla recibe con sorpresa las puntuaciones finales de su restaurante 'Dehesa el Saler' en Batalla de Restaurantes. Las críticas apuntan a la paella y a detalles en el servicio.

'Dehesa el Saler' aprueba por los pelos en Batalla de Restaurantes: "Habéis ido a cuchillo"

Llega el esperado momento de las valoraciones finales para Alfonso Montilla, director y copropietario de 'Dehesa el Saler', en Batalla de Restaurantes. Después de un recorrido lleno de críticas, Alfonso, confiado, se adelanta a decir que se "pondría un 14". Sin embargo, al levantar la campana que esconde las puntuaciones, se lleva una gran sorpresa: su restaurante aprueba por los pelos con un 5.

"Me han ido algunos a cuchillo", comenta Alfonso, visiblemente sorprendido, al ver que en la categoría de paella obtiene un 3,7. Iris Peralta, de 'Mikkonos Beach Club', no tarda en explicar por qué el plato no ha convencido: "Cuando salió, el garrofón no estaba, quisiste arreglarlo y fue peor el remedio que la enfermedad".

Además, Iris critica otros detalles del restaurante, como el "carrito del pan" con un solo camarero sirviendo, algo que no le parece adecuado para el volumen de trabajo en la zona: "Con el volumen que trabajas, no puedes tener un empleado dedicado únicamente al pan". "Me cuesta creer que eso ocurra", añade con escepticismo.

A pesar de las sorpresas y las críticas, 'Dehesa el Saler' aprueba, pero con una puntuación que deja claro que los detalles son importantes y que los pequeños fallos no pasan desapercibidos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Accidente de tren en Córdoba, en directo | Aparece un nuevo cuerpo entre los escombros del tren Alvia que eleva la cifra de fallecidos a 42
  2. El dolor de la familia Zamorano Álvarez tras perder a cuatro de sus miembros aún sin identificar: "A esperar"
  3. Al menos un muerto y decenas de heridos por el choque de un tren de Rodalies con un muro caído sobre la vía en Gelida
  4. El PP de Guardiola se hace con la Presidencia de la Asamblea de Extremadura y confirma el enfriamiento de la relación con Vox
  5. Trump acuerda con Rutte reunirse con países europeos en Davos por Groenlandia: "Es fundamental para la seguridad mundial"
  6. Tres trabajadores denuncian a Julio Iglesias por despido improcedente: "Entendía que estábamos en la época de la colonización"