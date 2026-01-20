La 'señora bien' defiende a Julio Iglesias tras una nueva demanda: "Le critican por secuestrar al servicio y si les libera, también mal"

Cristina Gallego se convierte en 'la señora bien', que en este vídeo sale en defensa de Julio Iglesias tras la denuncia de tres trabajadores de su mansión por despido improcedente: "Ya está bien de acabar con nuestros ídolos".

La 'señora bien' irrumpe en el plató de El Intermedio con nueva música para defender a Julio Iglesias: "Ya está bien de intentar acabar con todos nuestros ídolos", denuncia 'Piluchi', que asegura que estuvo en un concierto en Marbella y el cantante "no me tocó ni un pelo y yo estaba en primera fila y ganas no me faltaban".

"Escuchándola lo mismo la llama Ramón para revivir el dúo dinámico", le responde Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, ante lo que la 'señora bien' hace un llamamiento: "Ramón. Guapo. Llámame, que tendrías que verme cantando 'Resistiré' en la ducha". Piluchi se pregunta por qué Julio Iglesias de momento no va a poder personarse en la investigación para defenderse y asegura que "ahora la moda en la izquierda ya no es pedir la paguita para fumar la droga porro, sino denunciar a Julio Iglesias, que lo hace todo el mundo".

'Piluchi' se refiere al nuevo escándalo que involucra al cantante, ya que tres de sus extrabajadores le han demandado por despido improcedente porque, al parecer, Julio Iglesias les habría despedido de su mansión en Punta Cana durante la pandemia sin pagarles el finiquito.

"Primero le criticaban por secuestrar al servicio, pero cuando luego les libera, también está mal", argumenta la 'señora bien', que asegura que a Wyoming y Sandra Sabatés "os gustan más Ana Belén y Víctor Manuel".

'Piluchi' defiende que "los cantantes guapos, caballerosos y románticos no tienen que estar en la cárcel, sino los delincuentes como Nicolás Maduro". En este sentido, asegura que se llevó una gran alegría con la detención del presidente venezolano.

Sin embargo, señala que se celebró aún más en el PP de Torrelodones, como muestra en el vídeo sobre estas líneas, donde se puede ver bailar a la alcaldesa y el resto del grupo municipal.

