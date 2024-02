Los hosteleros llegan al restaurante de su rival Juan Pedro Medina, Villanos Bistró Canalla, tras visitar Ciclo, Burlesque y Puerto Mío. En la visita, Ramón, de Burlesque, evidencia que todavía se acuerda de cómo Juan Pedro criticó su salsa barbacoa afirmando que era de bote. Ramón critica las croquetas de Juan Pedro, lo que origina una discusión en la que salen a relucir la tensión entre ambos.

"Me parece cremosa y buena, pero no me ha sabido suficiente a un atún encebollado", explica Ramón a Juan Pedro, que le lanza un 'zasca' al recordar su visita a su local: "Hay croquetas semiindustriales y nosotras hacemos croquetas caseras". "Yo en mi casa lo que no tengo casero es el pan", afirma Ramón, a lo que Juan Pedro detalla que también "la salsa barbacoa". "Perdona, en su casa cada uno hace lo que le da la gana. Yo ofrecí lo que había en la mía, que te parecería bien o mal es respetable".

Después de esta discusión, Juan Pedro aparece por sorpresa con una salsa barbacoa que hacen casera en su local: "Para que veais la diferencia que hay entre Ramón y yo". "¿Me ha parecido ver volar un puñal?", pregunta irónico Alberto Chicote ante la tensión entre ambos. Puedes ver el momento y qué les parece la salsa barbacoa de Juan Pedro en el vídeo principal de esta noticia.