Después de visitar Ciclo, Burlesque y Puerto Mío, los hosteleros llegan al restaurante de su rival Juan Pedro Medina, Villanos Bistró Canalla. "Es bastante amplio y la decoración me resulta bastante bonita", destaca Ramón, de Burlesque, sobre Villanos Bistró. Por su parte, Luis, de Ciclo, reconoce que "es un restaurante bastante bonito, pero a lo mejor no tiene un alma personal".

María Florencia, de Puerto Mío, destaca que le gusta el juego de las texturas y colores, algo que no convence a Ramón: "Me marea un poco. Juan Pedro creo que es un poco desequilibrado en su forma de ser y a lo mejor se refleja el desequilibrio en tantos colores". Al conocer la cocina, los tres están de acuerdo que Juan Pedro la tiene tan limpia por el programa, pero que en el día a día la resulta imposible creer que la tiene así.

Por último, al sentarse en el comedor para probar la comida, Luis, de Ciclo, reconoce que sabía perfectamente quiénes eran Juan Pedro y Ramón antes del programa: "La cocina de los dos no la conocía porque nunca he ido". Luis asegura que no tiene tiempo en ir al restaurante de sus rivales, algo que sorprende a María Florencia: "Me llama la atención porque ellos viven aquí y yo en diez meses que llevo empecé a conocer a mis colegas". "Me encantaría tener entonces el tiempo que tú tienes, María", afirma rotundo Luis, iniciando una discusión con la propietaria de Puerto Mío.

Por su parte, Ramón destaca a cámara que "María sigue en la misma línea" respecto a la actitud con sus rivales: "Al final acaba uno chocándose con la pared, o clavándose un cuchillo en el pecho o cortándose las venas con un cúter".