Mailín le para los pies a Fredy en Batalla de restaurantes cuando se refiere a ella como "niña" y "guapa"

Los concursantes de Batalla de restaurantes acaban de probar el pulpo a la gallega ¿o a feira? de Pablo Gallego y Fredy, de 'La Arrocería', lo define como "el peor de todos". "Mi hija, con 15 años, lo hace mejor y lo cuece mejor", le asegura a Alberto Chicote. Al hablar del "pellejo de la discordia" -que ya provocó un enfrentamiento en 'Casa Marabina'- Mailín se da por aludida.

"A mí me hicieron una pregunta y yo respondí, te siente bien o te siente mal. No es para venir como un toro de lidia, que viniste a la mesa a echarme la bronca. Yo no sé qué entendió la niña, pero...", empieza a argumentar el propietario de 'La Arrocería'. Es en este momento cuando Mailín le interrumpe. No le ha sentado nada bien que se refiera a ella de esa manera. "La niña, no. Mailín", le corrige. "Es mi forma de hablar", insiste él, para después decir lentamente su nombre. "Hazme el favor y me respetas", dice ella, aún más ofendida.

La discusión continúa entre ellos y vuelven a recordar el asunto del entrecot de buey. "Mañana, cuando nos sentemos a hablar de todo, te garantizo que te vas a llevar una sorpresita con lo del buey", amenaza. Pablo Gallego, que ha escuchado el comentario de que la hija de Fredy cocina mejor que él, sale a enfrentar las críticas de sus comensales.

El chef sigue con la broma y le ofrece a la chica un puesto en su cocina. "No quiere trabajar conmigo", lamenta el padre de la criatura. "Normal", suelta Mailín. Su comentario provoca una nueva guerra y un nuevo comentario despectivo. "Guapa, que estás hablando de mi hija", se enfada. "Guapa, no. Mailín", vuelve a corregirle.