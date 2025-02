Juan confiesa que ha "bicheado" en las redes sociales de sus rivales de Batalla de restaurantes Málaga para indignación de Victoria

Mientras Pachu Barrera, propietario y jefe de cocina de Taró, se queda charlando con Alberto Chicote, sus rivales de Batalla de restaurantes Málaga registran cada rincón del local. Al entrar, quedan impresionados con la belleza y elegancia del salón. "Pero, verdaderamente, yo no vengo a comerme una fritura aquí", dice José Carlos Sabastro, copropietario de La Sal y el Son, poniendo la primera pega.

"Yo lo conocía por el tartar de salchichón de Málaga", señala Juan Moya Herrera, propietario de Marisquería Moya. "Yo lo conozco porque tenemos un amigo en común", confiesa José Carlos, dejando a Victoria Reyes, dueña de Sacaba Mar, con la boca abierta. "O sea, que sois compadres. Para mí, es significativo, porque quieras que no, ya hay un grupito formado", dice algo indignada. "Yo soy cliente de aquí", reconoce también Juan, poniéndola aún más nerviosa.

Después de un pequeño enfrentamiento a cuenta del sushi, pasan a la cocina, donde encuentran que todo está perfectamente limpio. Pero Juan tiene un apunte que hacer. "Al tú verlo tan nuevo, es cierto que poco trabajo de fritura tiene aquí. Tú tienes también restaurante, y tú, en el centro, que tienes mucha tirada...", empieza a decir. En teoría, los concursantes aún no saben cuál es el restaurante de José Carlos.

Que Juan conozca este dato pone aún más recelosa a Victoria. "¿Ves cómo os conocéis también?", dice ella. "Lo he visto por internet. Os bicheé a los cuatro. Tú eres de Sacaba", suelta. "Pero, ¿por qué hablas? No me gusta que esa información se dé, porque yo no os he preguntado a ninguno", responde ella molesta.