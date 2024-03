Los restauradores visitan Casa Carmen, el restaurante de Rocío, y estudian la carta. A estas alturas del programa, los ánimos están bastante caldeados entre los concursantes de Batalla de restaurantes y hay ciertos asuntos que no acaban de salir a la luz, aunque permanecen latentes. Jorge ya ha insinuado con anterioridad que conoce a Pablo de antes, y Chicote quiere saber cuál es su relación.

"Me contaste que tu hermano había trabajado para el grupo de Pablo en un restaurante y que las cosas no habían terminado bien, pero joder, me quedé con las ganas de saber qué demonios ha pasado", reconoce el presentador, intrigado. Jorge relata su versión de los hechos. "El grupo cerró el restaurante, obviamente despidiendo a todo el personal. Se dejaron bastantes salarios adeudados", explica el dueño de El Gastrochigre.

Para Jorge, de La Tonada de la Guía, eso no fue lo que ocurrió. "Creo que estás mal informado", ataja. "Este local del que estamos hablando no forma parte del concurso, con lo que para mí es una falta de educación y respeto", se pone a la defensiva. A solas con los redactores del programa, lamenta que Jorge tenga que sacar este asunto a relucir después de 10 años.

De vuelta al enfrentamiento, Jorge da explicaciones. "Vendimos el local a un tercero y esa persona heredó al personal que había allí; lo que hizo luego con ello, lógicamente no es un tema nuestro. Ni hemos despedido a nadie, ni debemos dinero a nadie".

"Pa' ti la perra gorda, estaré mal informado. Si te quieres cabrear, cabréate, pero es lo que es y es lo que hay", comenta Jorge en su entrevista personal.