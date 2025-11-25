Hoy, Alberto Chicote se traslada a Salamanca en busca del mejor tostón en Batalla de restaurantes

Alberto Chicote busca el mejor tostón de Salamanca en Batalla de restaurantes entre estos cuatro locales: Casa Romo, Las Diabluras de Nati, De la Santa y De la Dehesa a su mesa.

Este martes, a las 22,30 horas, Alberto Chicote busca en Batalla de restaurantes el restaurante que mejor cocina un plato castellano tan típico como es el tostón. Por eso, Alberto Chicote visitará cuatro restaurantes especializados en esta receta:

Casa Romo, en Santa Marta de Tormes, regentado por Antonio Romo; Las Diabluras de Nati, en el centro de Salamanca ciudad, un local capitaneado por Natividad Pérez; De la Santa, en Alba de Tormes, el restaurante de Juan Pascual y, finalmente, De la Dehesa a su mesa, el negocio que dirige Manuela Georgiana Ciobanu, en Guijuelo.

La gran novedad de esta 3ª temporada llega de la mano del propio Chicote con el tenedor amarillo y el tenedor rojo, con los que podrá restar puntos a los concursantes que no cumplan las normas del programa. En este formato, uno de los de mayor éxito en el entretenimiento de la cadena, cuatro restaurantes de una misma ciudad compiten por llevarse 10.000 euros y obtener el título de mejor restaurante de la región cocinando el plato típico de la zona.

Cada uno de los propietarios de la misma ciudad valorarán al resto de contrincantes de 0 a 10 en seis categorías clave. A ellos se sumará la puntuación de Alberto Chicote, cuyo voto puede confirmar o alterar por completo la clasificación final.

