El martes
Alberto Chicote busca el mejor tostón de Salamanca en Batalla de restaurantes
Alberto Chicote se traslada este martes hasta Salamanca para descubrir qué local hace el mejor tostón de la ciudad en Batalla de restaurantes.
Este martes, a las 22:30 horas, Alberto Chicote se traslada hasta Salamanca para descubrir qué local hace el mejor tostón.
Para ello, el exitoso chef visitará Casa Romo, Las Diabluras de Nati, De la Santa y De la Dehesa a su mesa con sus propietarios: Antonio Romo, propietario y jefe de cocina de Casa Romo, situada en Santa Marta de Tormes; Nati Pérez, cocinera de Diabluras Gastrobar, en el centro de la ciudad; Juan Antonio Pascual, encargado, propietario y jefe de sala del restaurante 'La Santa', en Alba de Tornes; y Manuela Ciobanu, propietaria y encargada de sala De la Dehesa a su Mesa, en Guijuelo.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.