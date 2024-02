Después de visitar los cuatro restaurantes que compiten por ser el que mejor atún rojo ofrece de Cádiz, Villanos Bistró Canalla, Ciclo, Burlesque y Puerto Mío, sus hosteleros se sientan en la mesa con Alberto Chicote para analizar la experiencia. Ramón, de Burlesque, afirma que estaría contento con un 8 de nota, sin embargo, la que recibe es mucho más baja: un 5,6. La nota más baja se la ha dado María, de Puerto Mío. "Mi gusto con el tuyo no es igual, yo te traté con más cariño. Has ido a concursar desde el minuto uno y nos has sido honesta", le reprocha Ramón.

Por otro lado, Juan Pedro le dio un 4 en la comida: "Fue por el comentario que me hizo, llegó como un león y me hizo pasar una velada un poco incómoda". "Yo he estado en tu restaurante y yo he puntuado por lo que he comido", responde Ramón. Por su parte, Juan Pedro, de Villanos Bistró Canalla, también recibe un suspenso, pero de la persona que menos se lo espera. Luis, de Ciclo, le ha puesto un 6 en el servicio: "He pensado que eras un tío muy prepotente. Lo he puesto porque no estás ni en cocina ni en sala, y tú eres el alma de tu restaurante, tienes que aparecer por ahí".

"¿Que me echabas de menos?, ¿tú has venido a comer o...?", pregunta indignado Juan Pedro, que insiste en que no ve "argumento ninguno". Luis también le ha dado una nota muy baja, un 4, en la comida. "La vieira estaba demasiado cocinada", explica Luis, que, en concreto le dio un 3 en el atún rojo: "La calidad es espectacular, pero me lo comí sexo". Juan Pedro afirma que le ha dolido más que Luis le dé "ese guantazo sin manos" que lo demás: "Me lo esperaba más de Ramón, por la trayectoria que llevamos en el programa".