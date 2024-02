Los contrincantes y Alberto Chicote se desplazan hasta el restaurante de Carlos, El Asador Los Gigantes. "Por fuera me da más sensación de alta taberna que de restaurante", afirma Francisco, que explica qué es para él "alta taberna". "Me levanto por la mañanas pensando qué aprenderé hoy de Fran", ironiza Cristina tras escuchar a su contrincante, con el que protagoniza un programa lleno de encontronazos.

Por ejemplo, nada más entrar en el local, los hosteleros se topan con el certificado oficial del Récord Guinness de Carlos colgado en la pared, algo que Francisco había puesto en duda en su momento. "Ostras, tío, está aquí el certificado", destaca Francisco en el local, donde Cristina insiste: "Si ya te lo dijo". Además, Cristina desvela a Cristian la traición de Francisco en Batalla de restaurantes. Y es que el propietario de Pepito Ternera criticó el poco espacio que había en el local de su amigo, La Terrasca, para comer. "Solo te voy a decir una cosa, con amigos como él no necesitas enemigos", advierte Cristina a Cristian.

Cuando entran en la cocina la tensión entre Cristina y Francisco no hace más que aumentar. Y es que la mujer afirma que ella tiene otro concepto de limpieza al criticar la suciedad en la parrilla. "Es que a lo mejor no sabes lo que es una parrilla, porque tú no eres cocinera", critica Francisco a Cristina, que le contesta muy rotunda: "No sabes de mi vida, entonces a lo mejor te tenías que meter la lengua en el culo".