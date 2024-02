"No le diste un aprobado a ninguna de las categorías de Casa Luisa. Un global de un 3'3", desvela Alberto Chicote acerca de las puntuaciones que Alberte le ha dado a este restaurante. El chef justifica su decisión desvelando algo bastante polémico. "Al servicio, a todo el mundo le di un 4", cuenta.

Alberte no quiso valorar el servicio. "¿Por qué un 4 para todos y no un 5, un 6 o un 7?", pregunta el presentador de Batalla de restaurantes, bastante sorprendido. "Sinceramente, porque no lo pensé". Su explicación "no le vale" a Chicote. Sus rivales, que no se esperaban algo así, estallan.

"Con la jugadita y el rollito de que soy un tipo tranquilo, aplico un suspenso a todos y oye, con la tontería, pues mira como le bajo la media a mis contrincantes", especula Omar, de La Central Gastro, sobre el supuesto plan de Alberte. "No lo pensé tanto, en el momento que tal, fue así", repite.

David, de MalaSangre, reconoce que esto no se lo vio venir. Casualmente, precisamente el restaurante Alberte es el que mayor valoración tiene: un 6'9. "Estás en primera posición. Parece que valorar tan bajo a tus compañeros te ha salido bien", destaca Alberto Chicote.

Omar reconoce que a Alberte le benefició ser el primero en someterse al juicio de sus rivales. "Todavía no estábamos con las espadas por todo lo alto", confiesa. "Al final, el más jugador fue el Alberte, ¿viste?", dice entre risotadas David a Omar, su rival más directo en esta batalla.