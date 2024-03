Adrián Ros, chef ejecutivo de La Solana, Liborio Saura, del chiringuito 'Al lío', y Antonio López, jefe de cocina de la Freiduría Mar Menor, visitan el restaurante de Clara Agüera, Maloca. Adrián Ros sorprende al desvelar en la entrada que ya ha estado en el local, pero no como cliente sino como empleado. "Yo he venido aquí a echar un extra", asegura el chef cuando Alberto Chicote, quien le pregunta por su experiencia trabajando ahí.

"No jodas, ¿en serio?", pregunta Alberto Chicote al chef ejecutivo de La Solana, que afirma que su experiencia no fue buena: "Bueno, no se hacían las cosas como se debían hacer, se podían hacer mucho mejor". "Vamos que no hubieras vuelto si no llega a ser conmigo", destaca Alberto Chicote a Ros, que da la razón al exitoso chef.

Puedes ver cómo es el local por dentro en el vídeo principal de esta noticia, donde los rivales aseguran que tiene un perfil de postureo aunque reconocen que el mobiliario es "muy bonito". "Esa cristalera ahí comiendo es espectacular", destaca Antonio López, jefe de cocina de la Freiduría Mar Menor. Después de ver el local, los rivales se sientan en la mesa, donde Adrián continúa criticando el restaurante: "Yo estuve cuatro horas, literalmente. Entré, vi, y dije, 'yo aquí no pinto nada'". "Como soy yo de perfeccionista no me terminó de convencer cómo tenían el sistema en esa época", explica Adrián.