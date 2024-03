Los propietarios de los restaurantes en Murcia Al lío, Freiduría Mar Menor y Maloca, visitan La Solana, en La Manga. "Me parece muy bonito y va completamente con la zona y las casas de alrededor", afirma Clara Agüera, propietaria de Maloca, mientras que Liborio Saura, del chiringuito 'Al lío', destaca que "es una zona de un poder adquisitivo 'medio-alto'": "Esto es Champions".

Al entrar en el local, los rivales no paran de decir lo bonito que es y reflexionan sobre la zona. "Esto es una urbanización de lujo", destaca Liborio mientras que Clara afirma que "las casas no son nada baratas". Además, ambos protagonizan un tenso momento al hablar de los clientes que pueden ir. Cuando Antonio López, jefe de cocina de la Freiduría Mar Menor, afirma que "el local no está enfocado a todo tiempo de clientes", Liborio afirma que a este local no va a ir "ningún piojoso".

Un comentario que no gusta nada a Clara Agüera, que le responde tajante: "No se dice eso, por favor". "No está bien clasificar a los clientes, eso es prejuzgarlo por su aspecto o el coche que lleva", señala Clara, que afirma que "eso no está bien ni en este sector ni en ninguno".