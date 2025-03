Así reacciona Chicote cuando un cocinero saca una navaja en plena grabación de Batalla de restaurantes: "Hostia"

Primera inspección y ya comienzan las diferencias entre los contrincantes. Alex Ruano, jefe de cocina de 'Can Mauri', no tiene pelos en la lengua y parece no llevar muy bien que Gemma Ginesta, propietaria y chef creativa de 'Pepito' y Axel Pi, socio y jefe de operaciones de 'Casa Leopoldo', no sean cocineros.

El orden y la limpieza del 'Brau', restaurante de María Espín, es algo que destacan los restauradores, pero tienen que comprobar cómo está la comida. En esta competición, sirven escudella de primero en todos los restaurantes, plato típico barcelonés. En segundo lugar, los comensales han optado por: canelón de rabo de toro, pulpo en hueso de tuétano, ternera y rape en tempura negra.

La escudella resulta estar "muy sabrosa", y la apariencia de los paltos principales "asombrosa". Alex Ruano destaca el punto perfecto de la carne. Sin embargo, "echa de menos un cuchillo que corte". Aquí puedes ver la reacción de Chicote cuando el cocinero muestra la navaja que lleva encima para "este tipo de casos".