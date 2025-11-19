Así defiende el dueño del Bos Tauros a un hostelero filtrar su clientela: "Hay restaurantes clasistas y restaurantes guiristas, como el tuyo"

"Aquí abogamos por que la gente venga bien vestida", afirma Aitor Pozuelo, dueño del 'Bos Taurus' en este vídeo, donde el resto de hosteleros le dicen que eso es "muy clasista".

Alberto Chicote visita cuatro restaurantes de Granada para descubrir en cuál se prepara las mejores habitas con jamón, un plato que mezcla la herencia agrícola de Al-Andalus con la tradición ibérica mas granadina y cuya elaboración es sencilla: se rehogan las habas con un buen aceite de oliva y con cebolla y van acompañadas por jamón serrano bien cortado.

En este programa, el presentador de Batalla de restaurantes acudirá a los locales Al-Zahara, Irreverente, Bos Taurus y Pureza 90, junto a sus respectivos dueños o gerentes: José Manuel Lara, Sergio Chaves, Aitor Pozuelo y José Padilla. En este vídeo, los restauradores visitan junto a Alberto Chicote Bos Taurus, donde el propio dueño del local les confiesa que filtra a su clientela.

Aitor explica a Alberto Chicote el proceso de selección que tiene en su restaurante: "Le lanzamos una propuesta, lo que va a comer, el precio, las pautas... no queremos que se siente una persona que vea una trozo de carne a 300 euros y diga que no lo puede pagar".

"Yo me he quedado helado, ha cambiado la selección del cliente", confiesa José Padilla quien, además de ser concursante y dueño del 'Pureza 90' es amigo de Aitor. El resto de hosteleros tampoco están de acuerdo con que Aitor seleccione a su clientela. "Yo flipo con eso, en mi casa entra todo el mundo", destaca José Manuel, del Al-Zahara.

Por su parte, Aitor habla a su equipo de Padilla: "Es un zapatero que en los últimos años se ha hecho hostelero y nos ha intentado dar cátedra, pero no tiene nada que hacer con nosotros. A lo mejor ha aprendido a freír un huevo este último año". Por otro lado, Aitor explica a Alberto Chicote y al resto de comensales que están intentado entrar en la Guía Michelín: "Aquí abogamos por que la gente venga bien vestida". "Me parece clasista", responde Sergio Chaves, del 'Irreverente', a Aitor, que contesta tajante: "Hay restaurantes clasistas y restaurantes guiristas, como el tuyo".

