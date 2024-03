La batalla de restaurantes de la centenaria Tasca Suprema llega al momento clave, su servicio. Alejandro comienza a sacar la sopa, los vegetales y la carne de su plato. El propietario de Albor critica que el caldo está bastante "sucieto". Desde cocina, oyen el comentario y el gerente y los cocineros se asombran al oírlo.

Chicote pregunta a Borja por la sopa y, a pesar de esa primera opinión, afirma: "Está perfecta, es la sopa de mi abuela". Ainhoa y Miguel dicen que la carne está seca y que está todo muy hervido. Entre los fogones el regente de la tasca explota ante estos comentarios. "Aquí los únicos secos son los fenómenos", declara en referencia a sus contrincantes.

Alberto comenta a la directora de Pancipelao que la ve "muy contenta". "Te dice que estás contenta porque tu archienemigo en cocido, el que podía hacerlo mejor que tú, era él y has visto que no". Ainhoa sorprendida afirma que no se había dado cuenta y que por eso había empezado a soltar su retahíla.

Llegan los segundos, Borja se ha pedido una menestra para ver si pillaba a su oponente con verduras fuera de temporada, que no fuesen frescas. El dueño de Albor ve muchas fuera de calendario y Miguel no duda en atacar. "Yo creo que es todo congelado", opina. En cocina, Alejandro sabe por qué ha pedido el plato su rival y reconoce que le ha pillado. "Hay cosas que están envasadas", afirma.