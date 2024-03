Los cuatro rivales de Batalla de restaurantes se enfrentan cara a cara para rendir notas por sus puntuaciones durante las visitas a sus restaurantes. Clara Agüera, propietaria de Maloca, Liborio Saura, del chiringuito Al lío, Antonio López, jefe de cocina de la Freiduría Mar Menor, y Adrián Ros, chef ejecutivo de La Solana, protagonizan tensas discusiones llenas de pullas. "Pareces inspector de Hacienda o guardia civil", afirma muy enfadado Liborio a Andrés, quien le devuelve el 'dardo' afirmando que tiene que decir lo que está mal.

Por su parte, Antonio admite que durante su visita a su restaurante no supo estar a la altura. "Creo que me lo merezco", afirma el cocinero cuando descubre que sus rivales le han puntuado con un 3,7. "Borraría ese día de mi vida profesional, no supe estar a la altura ni competir contra ellos", destaca Antonio a Alberto Chicote. Sin embargo, Antonio critica la actitud de Adrián durante todo el concurso: "Excedes demasiado lo que dices y lo llevas al límite".

Y es que Adrián ha suspendido todas las categorías en el restaurante de Antonio. "A él le da igual todo, él tira a reventar y lo que se lleva por delante le da igual", critica el jefe de cocina de la Freiduría Mar Menor. Finalmente, Antonio se derrumba al final de la confrontación por no haber estado a la altura: "Me queda mucho por aprender, lo sé, pero de momento defiendo mi casa bien aunque no lo haya hecho en este programa".