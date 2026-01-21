Alberto Chicote alucina con la estrategia de las cinco paellas de 'Cala Queralt' en Batalla de Restaurantes

'Cala Queralt' se enfrenta a una dura valoración en Batalla de Restaurantes. Las malas críticas sobre el espacio y la cocina parecen no mejorar, a pesar de la estrategia del chef de preparar varias paellas.

'Cala Queralt' de José Luis García 'Pepelu' llega a la última ronda de Batalla de Restaurantes con las expectativas bajas, tras recibir duras críticas por su espacio y cocina. Desde el principio, los comensales muestran dudas sobre la autenticidad de los postres al ver que en la carta figuran seis opciones, pero en la cocina solo hay una preparación.

Chicote, desconfiado, se dirige a la cocina para esclarecer sus dudas, y se encuentra con una sorpresa: todos los postres están en la nevera. Además, descubre que Pepelu tiene cinco paellas en marcha, a pesar de que solo hay una mesa ocupada: "No quiero cometer errores, entonces he hecho cinco y la que más me guste para vosotros", desvela Pepelu. Así, Chicote regresa a la mesa y comparte la estrategia con los demás: "¡Agarraos! En la línea de las paellas hay cinco cociendo y la que más le guste es la que nos dará".

Pero la paella no impresiona. "Para tener cuatro oportunidades, no ha elegido la correcta", bromea Iris. Los segundos platos tampoco escapan a las críticas: Alfonso Montilla se queja de la fideuá negra por llevar cáscaras, lo que obliga a "mancharse los dedos con la tinta del marisco".

Valoración final

A pesar de su esfuerzo por agradar con la preparación de varias paellas, 'Cala Queralt' no logra superar la evaluación. La puntuación final de Pepelu es un 4,2. El espacio se lleva la peor nota con un 3,3, seguido por la paella con un 3,7. La cocina consigue aprobar con un 5, pero el restaurante no logra impresionar a los concursantes, quedando lejos de las expectativas en esta batalla gastronómica.

