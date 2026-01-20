El 'Mikkonos Beach Club' cuestionado por supuesto 'amiguismo' con 'Dehesa el Saler': "Me parece exagerado"

"Entiendo que hay un acuerdo de no agresión entre vecinos , a nivel concurso no lo veo", confiesa Pepelu, dueño de 'Cala Queralt', tras ver el supuesto "amiguismo" de Alfonso Montilla (Dehesa el Saler) con el propietario de 'Mikkonos Beach Club'.

El segundo restaurante en pasar por la valoración en Batalla de Restaurantes es el 'Mikkonos Beach Club', propiedad de Iris Peralta, quien se enfrenta a duras críticas por parte de los otros concursantes. Alfonso Montilla, director de 'Dehesa el Saler', reconoce conocer al hermano de Iris, con quien ha intercambiado favores.

"Tuve un problema con la lavandería y el chaval me dejó muchos manteles y por eso lo conozco como amigo. Incluso un día que tenía muchas reservas me mandó camareras. No lo voy a olvidar en la vida", confiesa Alfonso. Un "pacto" que no agrada a Pepelu, propietario de 'Cala Queralt': "Entiendo que hay un acuerdo de no agresión entre vecinos, vuestros locales están a 800 metros, a nivel concurso no lo veo".

La tensión aumenta cuando el hermano de Iris se acerca a saludar al resto de los participantes. "Me parece un exagerado todo", comenta el hermano, refiriéndose al "amiguismo" evidente que defiende Alfonso. "Tal y como se expresa parece que te conoce de toda la vida, que hemos comido con el siete veces", añade entre risas Iris.

