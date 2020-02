Juan Antonio se abre a Alberto Chicote y le cuenta cómo lleva la falta de su tío, fallecido hace seis meses por un cáncer. Una muerte que le está costando mucho superar. "Era un gran apoyo y le quiero hacer un homenaje", confiesa. El joven se refiere a dedicarle la exposición que sueña hacer, encabezada por su retrato, que es "lo más difícil" para él.

Pero Chicote quiere saber cómo se pintaría él. Juan Antonio le desvela que a veces no le gusta cómo es físicamente por "la enfermedad" rara que padece. Se llama neurofibromatosis y es una enfermedad que se ve mucho porque tiene el cuerpo lleno de bultos y le ha provocado dificultad de aprendizaje y de desarrollo, algo que le ha acomplejado siempre.

"Lo llevo fatal porque no me gusta que me vean el físico", asegura. Juan Antonio explica cómo sufre con la reacción de la gente. "Me miran muy descaradamente, como si tuviera algo contagioso", confiesa con rabia. "Me gustaría que estuvieran en mi lugar. Cómo se comporta la gente cuando tienes una discapacidad sea cual sea. Me he sentido rechazado", le explica al conductor de Auténticos.

Otros momentos destacados

Juan Antonio sueña con exponer sus cuadros pero siempre le han frustrado la idea. El joven con discapacidad intelectual le desvela a Chicote a quién le dedicaría la exposición. "Me haría ilusión exponer el cuadro de mi tío Jose. Le perdí hace seis meses de cáncer", confiesa.

Después de mucho trabajo y de entregar el dossier con sus obras, Juan Antonio cumple su sueño al exponer sus obras con en la casa de la cultura de Valdemoro. Un evento que inaugura con un emotivo discurso. "Siempre me he sentido juzgado por una sociedad que no entiende que las personas con discapacidad podemos alcanzar nuestros sueños", comenta.