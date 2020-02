Exponer sus obras. Ese es el sueño que con mucho trabajo intenta alcanzar Juan Antonio y que confiesa en Auténticos.

Alberto Chicote posa como modelo en la clase de pintura de Juan Antonio, un chico de 42 años que tiene una discapacidad debido a la neurofibromatosis que padece.

Es aficionado a la pintura y su sueño es poder exponer los cuadros que lleva 27 años pintando, algo que ha intentado en numerosa ocasiones sin éxito.

Una exposición que le dedicaría a su tío Jose, fallecido recientemente, y que estaría encabezada por su retrato. "Le perdí hace seis meses de cáncer. Me haría mucha ilusión. Era mi padre, mi hermano mayor, mi amigo...", le cuenta a Chicote.

Sin embargo, para exponer el retrato tiene que trabajar mucho porque es la disciplina que no acaba de controlar. "Hay que ir a por ello", le anima el conductor de Auténticos.

Otros momentos destacados

Tras ver su trabajo, Juan Antonio le confiesa a Alberto Chicote el rechazo que sufre por parte de la sociedad por su enfermedad rara. Y es que el joven se siente "rechazado" debido a la neurofibromatosis. "Me miran muy descaradamente, como si tuviera algo contagioso", le dice al chef.

Después de mucho trabajo y de entregar el dossier con sus obras, Juan Antonio cumple su sueño al exponer sus obras con en la casa de la cultura de Valdemoro. Un evento que inaugura con un emotivo discurso. "Siempre me he sentido juzgado por una sociedad que no entiende que las personas con discapacidad podemos alcanzar nuestros sueños", comenta.