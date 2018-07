La colaboradora de ‘Así nos va’ ha estado en la premier de ‘El hombre de Acero’, poniendo a prueba a un seguidor con varias preguntas sobre el superhéroe. El joven va por buen camino hasta que se pierde en la pregunta de los ‘poleifor’ de ‘Superman’, es decir “la esencia”, saca en claro el fan.

Además, la colaboradora ha estado con Alberto Chicote y Ahinoa Arbizu con los que ha visto una versión india de la película bastante antigua.

No podían faltar las entrevistas a los protagonistas. El director del film Zack Snyder asegura que no tiene miedo a convertirse en el director favorito de los Nerds y Frikis del mundo: “Estoy encantado porque yo también me considero un poco nerd, por tanto no me preocupa”.

Henry Cavill, el actor que encarna al nuevo ‘Superman’, es el primer hombre que encarna al personaje que no ha necesitado músculos de relleno en el traje. “Me ha supuesto mucho entrenamiento y he disfrutado de cada segundo de él casi tanto como lo he odiado”.

La colaboradora quiere comprobar si tiene superpoderes, poniendo a prueba si ve lo que lleva debajo de la camisa. “No puedo verlo”, asegura ruborizado. Marta coge su camisa, la abre y le enseña una camiseta del personaje. “¡Qué sorpresa!”, comenta el actor.

La reportera también enseña su atuendo a Russell Crowe que interpreta a Jor- El. “Nunca imaginé que ‘Superwoman’ era española”, comenta.