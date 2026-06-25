El zasca de Mar Flores a Bertín Osborne que lleva años esperando soltarle a la cara: "Me dejaste por teléfono"

"Perdón, pero lo tenía que decir, lo tenía aquí", afirma Mar Flores señalándose el pecho tras haber recordado a Bertín Osborne a la cara que la dejó por teléfono. En este vídeo, el momentazo.

Mar Flores lanza un zasca a la cara a Bertín Osborne en el plató de 'El Show de Bertín'. "Me dejaste por teléfono", interrumpe la modelo al presentador, al que confiesa que lo tiene "que decir". "Perdón, pero lo tengo aquí", afirma Mar Flores señalándose el corazón a Bertín, que se queda mundo mientras el resto del plató aplaude a la modelo y Cristina Tárrega le grita "brava". Desde el plató de Aruser@s también aplauden el gesto de Mar. "Sacárselo en directo me encanta, es fascinante", destaca Rocío Cano.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido