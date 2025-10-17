Un youtuber visita el restaurante más rápido del mundo: "Nos han servido todo en 18 segundos"

El creador de contenido 'El Mariana' ha visitado en México el que se considera el "restaurante más rápido del mundo". "Tienen 13 segundo de media cada vez que sirven un plato", alucina Hans Arús.

En Guadalajara, México, con especialidad en carne en su jugo, el restaurante 'Karne Garibaldi' tiene el récord Guinness por servir un plato completo en menos de 20 segundos. Una marca que ha querido testear de primera mano el creador de contenido mexicano El Mariana rodeado de sus amigos.

Los jóvenes se sientan a la mesa y cantan el pedido: cinco grandes, un guacamole, cinco quesadillas y un queso fundido. "¿Podemos contar ya?", le pregunta el influencer al camarero, quien pone el cronómetro a correr.

Con los nervios ardiendo, detienen el reloj a los 18 segundos: "Y me piden perdón por llegar tarde", ríe el youtuber, quien no se puede creer la rapidez con la que han llegado los platos a la mesa.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús asegura que "hay mucha gente que reniega de congelados", pero si está cocinado de forma "mágnifica" la "propiedad y el gusto sigue siendo el mismo".

