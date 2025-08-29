Ahora
Un youtuber chino construye a sus gatos una línea de Metro en casa y se hace viral: ojo, porque no le falta detalle

En Aruser@s están alucinando con la ocurrencia de este creador de contenidos chino que ha invertido cuatro meses de su vida para construir una línea de metro para sus gatos. No faltan las estaciones ni las escaleras mecánicas adaptadas a los 'michis'.

Un youtuber chino (Xingzhilei) ha construido para sus gatos un sistema de Metro que en nada tiene que envidiar al que usamos los humanos y que cuenta con menos usuarios que el Metro de Madrid el 15 de agosto. De hecho, es esclusivo para los felinos que habitan en la casa que este creador de contenidos ha edificado por y para ellos. Como no podía ser de otra manera, el joven se ha hecho viral y Aruser@s recoge su increíble invento con entusiasmo.

Y no es para menos, porque a este inusitado proyecto no le falta detalle: desde las puertas automáticas a las escaleras mecánicas, pasando por el sistema de señalización y, por supuesto, los vagones que viajan de estación en estación.

"Esto es fantástico", asegura Alfonso Arús con admiración, pero no puede evitar mostrar su preocupación ante un asunto al que lleva un rato dándole vueltas: "Pero, los gatos tendrán el bono, ¿no?". "No, se cuelan", afirma con convicción Hans Arús.

Marc Redondo por su parte, está más preocupado porque también haya "choris" que les roben.

