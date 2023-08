"¡Esta chica es carterista, pickpocket!", avisaba una señora a los pasajeros del metro de Barcelona que se encontraban en la parada de Catalunya. No contenta con eso, la mujer consigue que las jóvenes se apeen. "¡Ay, no me toques, cojona!", le decía una de ella mientras descendía del vagón.

Un tenso momento del que somos testigos en este vídeo viral que fue emitido en Aruser@s en el mes de abril. "¿Crees que estar todo el día robando está bien?", le reprochaba mientras se marchaba por los pasillos de la estación. "Venga, ¡fuera, ladrona!", insistía.

"Está claro que si ella las conoce, la policía también", opinaba Angie Cárdenas. "En este caso son patrullas ciudadanas que en Barcelona actúan de una forma altruista y se organizan para cubrir las estaciones. Saben bien quiénes son, porque generalmente son reincidentes. Yo les seguí durante un operativo y lo tienen muy bien controlado", explicaba Rocío Cano, periodista y colaboradora del programa.

