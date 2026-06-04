WhatsApp, fotos o ChatGPT: los tertulianos de Aruser@s desvelan dónde guardan sus secretos digitales

Un viral del 'influencer' Diego Niester ha puesto contra las cuerdas a los colaboradores de Aruser@s. Si alguien tuviera que revisar una parte de su móvil, ¿qué esconderían bajo llave?. Aquí puedes conocer el rincón del móvil que más preocupa a los tertulianos.

"Si tuvierais que escoger entre que os revisen el ChatGPT, el WhatsApp o la galería de fotos, ¿qué escogeríais?", pregunta Alfonso Arús a sus colaboradores, tras mostrar un vídeo viral del influencer Diego Niester, que lanza la misma cuestión a sus seguidores.

Hans Arús se muesra de acuerdo con el creador de contenido y dejó claro cuál sería su zona restringida: "La galería de fotos", a lo que Alfonso Arús pregunta sorprendido. "¿Pero qué tienes?".

Rocío Cano, por su parte, sorprende al señalar a ChatGPT como su punto más sensible. "No tengo nada que ocultar, pero quizá el ChatGPT porque he tenido conversaciones más íntimas", confiesa, una revelación con la que se siente identificada Alba Sánchez: "Le pregunto cada lerdez que me daría vergüenza". Para Tatiana Arús, sin embargo, el territorio prohibido es WhatsApp.