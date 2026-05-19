Alfonso Arús alucina con utilizar la IA para ahorrar: "¿Ahora ChatGPT te va a decir cómo llegar a fin de mes?"

La inteligencia artificial ya no solo responde preguntas: ahora también quiere ayudarte a ahorrar. En Aruser@s, Alba Sánchez explica cómo cada vez más personas utilizan ChatGPT para gestionar sus gastos, invertir o controlar sus finanzas.

La inteligencia artificial podría convertirse en la nueva aliada del ahorro. Analizar gastos, organizar presupuestos o ayudarte a planificar grandes compras son algunas de las funciones que ya empiezan a ganar terreno. "Es una nueva modalidad de asistente financiero", explica Alba Sánchez entre risas. Según comenta la colaboradora, cada vez más personas recurren a herramientas como ChatGPT para resolver dudas sobre dinero: desde cómo invertir hasta cómo ahorrar o gestionar mejor sus finanzas personales.

"Seguro que lo primero que hace es quitarte todos los caprichos", bromea Alfonso Arús al escuchar las recomendaciones que puede ofrecer la inteligencia artificial. Sin embargo, el presentador no termina de verlo claro: "¿De verdad alguien cree que la IA va a saber mejor que nosotros si llegamos o no a fin de mes? ¡Cómo te va a dar el chat lecciones!", comenta sorprendido.

Alba Sánchez insiste en que una de las claves de estos asistentes será detectar los llamados "gastos hormiga". "Va a ser especialista en señalar el cafecito de cada mañana", explica la colaboradora, provocando las risas en el plató.

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