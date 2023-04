"Yo ya estoy enfermo por muchas otras cosas, pero añado una enfermedad más", comenta Alfonso Arús cuando Alba Sánchez informa en Aruser@s de que roncar es considerado desde ya una enfermedad. "Roncar no solo es un tema de posición ni de respirar, sino que puede estar indicando problemas cardiovasculares. Así que, si roncamos, al médico", recomienda la periodista.

El presentador del programa asegura que va a pedirse la baja. "Animo a todos a que vayamos hoy mismo al centro de salud", afirma. "Te la dan a ti y a la persona que duerme contigo, porque tampoco tira por las mañanas", bromea Alba Gutiérrez.

Los tertulianos de Aruser@s creen que a raíz de esta noticia, muchos van a reconocer por fin que roncan, no que "respiran fuerte". "Pero ojo, no saturemos ahora la sanidad, no vayamos todos de golpe", advierte Angie Cárdenas.