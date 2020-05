El presentador de Art Attack Jordi Cruz es un icono para la generación de los 90. Muchos niños de entonces veían sus manualidades e intentaban hacerlas la mayoría de las veces sin éxito.

Esta vez Cruz ha compartido en Twitter un truco que se ha hecho viral no sólo por lo fácil que es si no por lo práctico que es en esta crisis sanitaria por el coronavirus. Se trata de una solución para llevar la mascarilla cuando te la tengas que quitar.

"Quitar y ponerse mascarilla en el trabajo ¿Y dónde la guardas? Pues yo me hice este truco para hacerlo más fácil. Me la quito cuando estoy solo y la doblo bien. Seguro que no es la mejor solución y se puede mejorar pero es que me pasaba el día con la mascarilla en la mano", ha tuiteado.

Consiste en poner en la mascarilla una cadena del tapón de la ducha a forma de cordel como si fuera el típico cordón para agarrar las gafas. Un material que todo el mundo tiene en casa o que si no, puede comprar en una ferretería.

Más de 1.700 personas lo han retuiteado y más de 11.600 le ha dado a 'me gusta' a una solución muy práctica e "ingeniosa" que han aplaudido los internautas.