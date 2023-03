Alfonso Arús alucina con una joven de Venezuela que "no puede viajar a España porque todos los policías están buenorros". "Estoy en el aeropuerto y les juro que el tema de los policías en España es heavy", destaca la joven, que afirma que "todos los policías son espectaculares".

"Me tocó en el control el más bello y estaba tan nerviosa que no podía hacer contacto y pensé que iba a pensar que estaba traficando con droga", afirma la joven, que destaca "los nervios" que le daba ese hombre.

Es más, la chica asegura que cuando el policía le sonrió casi se desmaya: "No me sonrías hermano, porque me desmayo". "No entiendo cómo es posible que todos y cada uno de los policías de este país sean tan bellos", insiste la joven.