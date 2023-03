Jaume Roselló, catedrático de economía, ha confirmado en una entrevista concedida en la COPE que, tal y como muchos sospechábamos, el cambio horario "no sirve de nada". "Según un informe de la Universidad de Baleares, el ahorro que provoca esta medida es tan solo de entre el 1 y el 4%", informan en el programa radiofónico.

"Hemos mirado muchos modelos, bastantes modelos. Cuando me centro en el modelo que más nos gusta, que más se ajusta a nuestros datos, la verdad es que el efecto es nulo", afirma el experto. "Si no sirve de nada, ¿para qué nos complican la vida?", se pregunta indignado Alfonso Arús al conocer este dato.

En el caso de Cris Dalmau, el impacto personal del cambio de hora es incluso mayor. "Los que tenemos niños, cuesta muchísimos dormirlos, como ha pasado esta noche. Al final yo no he dormido por él. Con dos añitos todavía no entiende las horas del reloj, solo entiende que quiere que la mama esté ahí al lado", cuenta la colaboradora.