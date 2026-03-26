El vídeo de una tiktoker sobre la agresividad de la gente por salir de fondo en una foto: "¿En qué país te están buscando?"

"La gente que se pone super a la defensiva y muy agresiva porque sale de fondo en una de tus fotos, que a lo lejano sale su pie, siempre pienso que están en busca y captura", destaca la tiktoker '@clersssss'.

Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s la reflexión viral de '@clersssss' sobre por qué hay gente que se pone tan nerviosa cuando aparece de fondo en una foto. "La gente que se pone super a la defensiva y muy agresiva porque sale de fondo en una de tus fotos, que a lo lejano sale su pie, siempre pienso que están en busca y captura", destaca la tiktoker.

"Si no, ¿por qué te pones tan agresivo?", pregunta la joven, que pregunta: "¿En qué país te están buscando?". "Obviamente voy a borrar la foto te tengo muchísimo miedo", responde '@clersssss', que reflexiona irónica: "¿Quién eres?, ¿eres Michael Jackson?, porque si no, ¿por qué te pones tan a la defensiva?, ¿me lo puedes decir bien?".

Y es que la mujer insiste en que "se ponen muy agresivos diciendo que no quieres salir de fondo en mis fotos": "Supongo que estás en la base de datos de otro país y te están buscando". Por último, la tiktoker reconoce que sabe "muchas razones por las que la gente no quiere salir en fotos", pero esto es lo que ella cree.

Tras escucharla, Alfonso Arús da la razón a la tiktoker asegurando que "los hay que se enfada cuando ni se les distingue". Eso sí, el presentador destaca "casos de infidelidades que se han descubierto a raíz de publicaciones de fotografías de anónimos: "Es posible que alguien no sepa que tú estabas en Sevilla". Por eso, Arús destaca que está claro que si la persona se enfada es "porque algo esconde".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.